Ciidanka Xoogga oo Isku Furay Degmooyin Bay iyo Bokool Dhaca

Ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in wadooyinka la furay iyo aagooda laga saaray xoogag ka tirsan Al-shabaab oo ku sugnaa, degmada Waajid oo ka tirsan Bokool ayaa dhowr jeer waxaadhacday in Al-ashaab ay ku gubeen gaadiid waday Raashin oo ay la haayeen ganacsato kuna sii jeeday magaalada Xudur oo gobolka xarun u ah.

