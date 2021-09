Laacibkii hore kooxda Horseed Xasan Cabdi Nuur (Xasaasi) oo soo booqday xarunta dhaxeeya ee Goobjoog Media Group ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku aadan sooyaalkiisa kubbadda cagta iyo ka tagistiisa kooxda Horseed ee ciidanka xooga dalka.



“Waan u mahadcelinaynaa maamulka kooxda Horseed sida wanaagsan aan u wada shaqayanay mudadii aan joogay kooxda , balse waxaan aaminsahay in ay ii shalaay-doonaan kooxda Horseed “ ayuu Goobjoog Sports u sheegay Laacib Xasan Cabdi Nuur Geesay.



Ciyaarahan Xasan Cabdi Nuur wuxuu sheegay in ay jiraan kooxo badan oo xiriir la soo sameeyay , balse wuxuu taageerayaashiisa u balanqaaday in ay ka arkoi doonaan warbaahinta Ciyaaraha gudaha iyo baraha bulshada.



“Way jiraan kooxo badan oo xiriir ila soo sameeyay , balse hadii ay dhacdo in aan ku biro kooxda Dekedda waxaan la qaadi doonaan koobka koobabka ee Jeneraal Daa’uud “ ayuu hadalkiisa soo raaciyay laacib Xasan Cabdi Nuur (Xasaasi).



Dhinaca kale ciyaaryahanka wuxuu soo hadal qaaday sababaha keenay in uu ka tago kooxda Horseed, isagoo sheegay in la isku dayay in la inkiro xirfadiisa ciyaareeda iyo guulaha oo ka gaaray kubbadda cagta dalka.



“Waxaan ahay laacib ugu sareeya kubbadda cagta Soomaaliya, iminkana haysta abaal marinta ugu saraysa kubbadda cagta dalka, kuwa doonaya in ay qariyaan guulaha aan gaaray waa loo jeeda qofka uu yahay laacib Xasaasi “ ayuu hadalkiisa sii raaciyay ciyaaryahankii hore naadiga ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee Horseed Xasan Cabdi Nuur (Xasaasi).

Ciyaaryahan Xasaasi oo ku soo caan baxay kooxda LLP Jeenyo ayaa sheegay in hamigiisa ugu weyn uu yahay in uu ka ciyaaro dalka dibadiisa, isagoo Goobjoog Sports u sheegay in mar walbo uu qaato tababar joogta ah, si uu horomariyo xirfadiisa kubbadda cagta.



“Mar walbo waxaan qaataa tababaro joogta ah oo aan iskugu diyaaro dhacdooyinka soo socda ee heer Qaran iyo heer naadi, waxaa ii muuqda ifaalo wanaagsan” ayuu sheegay xirfadyahankii hore kooxda Horseed Xasan Cabdi Nuuur (Xasaasi).



Ugu danbeyntii laacib Xasaasi wuxu u mahadceliyay xaaskiisa , isagoo sheegay heerka uu maanta ka gaaray kubbadda cagta ay qeyb weyn kula laheyd iyada, welina uu diyaar u yahay in qaato dhiirelinteeda wanaagsan.

W/D-Maxamed Xuseen Qalinle