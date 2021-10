Xoghayaha Guud ee Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadcag yaraha mudane Daa’uud Shire Maxamed ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin horomarinta iyo kor u qaadida kubadcag yaraha dalka,isagoo guul iyo horomar u rajeeyeen dhamaan kooxaha iyo ciyaartooyda Minifootboolka Soomaaliya.



“Shacabka Soomaaliyeed waxay naga filayaan howlo adag oo u baahan daadajin, balse waxaan xooga saaraynaa in aan ka gudubno caqbadaha haysta Xiriirka Sooamaliyeed ee Minifootboolka” ayuu Goobjoog Sports u sheegay Xoghayaha guud ee Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadcag yaraha mudane Daa’uud Shire Maxamed.

Dhinaca kale Xoghaye Daa’uud Shire oo ahaa madaxii hogaaminayau wafdigii Soomaaliya ugu qeyb galay ciyaaryahankii Qaarada Afrika ee Kubadcag yaraha ee ku qabsoomay dalka Nigeria ayaa sheegay in caalamka uu doonayo horomarinta iyo kor u qaadida Kubadcag yaraha aduunka.



“Madaxda Kubadcag yaraha Afrika waxay doonaysaa dad shaqeeye oo leh hal-abuur iyo horomarin, waxaana shirar badan oo aan kaga qeybgalnay Afrika lagu soo bandhigay in diyaar loo yahay in xubnaha dalalka qeybta ka ah Kubadcag yaraha Afrika laga doonayo in ay la yomaadaan is badal, Soomaaliya waxay diyaar u tahay in ciyaarto doorkeeda hogaaminta Afrika” ayuu hadalkiisa siii raaciyay Xoghayaha guud ee Xiririka Kubadcag yaraha Soomaaliya mudane Daa,uud Shire Maxamed.



Xiriirka Soomaaliyeed ee Minifootboolka oo dalka laga aas aasay 2015 ayaa iminka lagu sameeyay is badal weyn, hogaanka cusub waxay la yimaadaan waxqabad ka duwan mas’uuliyeenta hore, waxaana iminka jirta rajo badan oo ku aadan guulaha Xiriirka Kubadcag yaraha Soomaaliya sanadaha soo socda.



“Rajada laga qabo madaxda SOMFA waa mid sare oo u baahan in la qabto shaqo adag lana fuliyo wixii ay madaxda balanqaadeen,anagoo kaashanayna ganacsatada, bulshadeena, iyo laacibiintii hore dalka waxaan wada gaaraynaa guulo waaweyn oo horomar u ah dalka ” ayuu sheegay Mudane Daa’uud Shire Maxamed oo ah Xoghayaha guud ee SOMFA.

Daawo Xoghaye Da’uud Oo La Hadlay Goobjoog

Sidoo Kale Aqriso Warar Ku Saabsan SOMFA

W/D-Maxamed Xuseen Qalinle