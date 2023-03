Dab Khasaare Dhaliyay oo Ka Kacay Suuq Ku Yaalla Isgoyska Banaadir

Guddoomiyaha ayaa dhanka kale sheegay in aysan jirin khasaare nafeed oo uu geystay Dabka kacay, laakiin ay ku baaba’day hanti ay lahaayeen Muwaadiniin Soomaaliyeed, waxaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta ka dambeysay in Dabku kaco, waxaana soo baxaya warar kale duwan oo ku aadan waxa dhaliyay iyo qaabka.

Guddoomiyaha degamada Hodan Cali Axmedoo markii dabku kacay la hadlay Goobjoog News isaga oo ku sugan goobta ayaa sheegay in lagu guulaystay in dabka markii dambe la damiyo, isaga oo carabka ku dhubtay in ay soo gurmadeen gawaarida Dabdamiska gobolka, kuwa shirka Hormuud iyo shacabka degamada Hodan.