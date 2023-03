Dagaal Markale Dib Uga Qarxay Magaalada Laascaanood

Dhanka kale ciidamada Somaliland ayaa waxaa lasoo warinayaa in ay madaafiic ay ku garaacayaan magaalada Laascaanood, dagaalka ayaa yimid xilli la filayay inuu dhaqan geli karo waanwaan ay garwadeen ka aheen dowladda kale duwan, iyadoo u muuqata in ay meesha ka baxday maadama uu dib u qarxad dagaalka.

