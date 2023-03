Dagaal Xooggan oo Markale Ka Qarxay Magaalada Laascaanood

Dhinacyada dagaalamaya ayaa isku eedeynaya in mid waliba isagu weerarka soo qaaday, xukuumadda Muuse Biixi ayaa sheegatay in ciidamo Puntland iyo kuwa deegaanka ay weerar kusoo qaadeen, walow dad deegaanka ay sheegayaan in ciidanka Somaliland oo wata gaadiid dagaal iyo hub culus ay soo gaareen duleedka magaalada.

You may also like