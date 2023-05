Dagaalamayaasha Al-shabaab oo Weerar Ku Qaaday Saldhig Ku Yaalla Galgaduud

Ciidamada dowladda oo kaashanaya ayaa Al-shabaab muddo sanad gudihiis ah kaga saaray deegaanno badan oo dhaca Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda uu hore u sheegay in ay ka go’an tahay in Al-shabaab laga saaro muddo laba sanno gudahood sida uu marar badan ka sheegay goobo kale duwan.

Waxaa sidoo kale lagu sheegay in ciidmada dowladda ay ka war qabeen weerarka ay soo qaadeen Al-shabaab, taas oo keentay in ay iska difaacaan weerarka dagaalamayaasha kooxda, islamarkaana lagu gaarsiiyay jab xooggan, ciidamadana ay ku raadjoogaan kooxdii weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada dowladda ee Masagawaa.