Danjiraha Maraykanka u qaabilsan Qaramada Midoobay Linda oo Sheegtay in Soomaaliya ay wajaheyso xaalad bini’aadanim

“Iyadoo Maraykanku uu kordhinayo taageerada, wuxuu sii wadaya in uu la shaqeeyo dhammaan heerarka kala duwan ee dowladda Soomaaliya si loo kordhiyo ammaanka iyo in la hubiyo in kheyraadka bini’aadanimada iyo horumarinta ay gaarayaan bulshooyinka ku sugan deegaannada dhawaan laga saaray alshabaab” ayay tiri Linda Thomas-Greenfield.

Linda Thomas-Greenfield ayaa sidoo kale sheegtay in maraykanku uu sii wadayo taageerada uu siiyo Soomaaliya, sidoo kalena uu hubinayo in taageerada ay gaarto dadkii loogu talagalay.