Deg Deg | Putin oo ku dhowaaqay dagaal ka dhan ah Ukrain iyo duqeymo kusocda Keiv

Dhanka barigana waxa lagusoo waramayaa in taagiyada Ruushku ay kasoo tallaabeen Cremea, Caasimadda Keiv ayaa laga maqlay dhawa qaraxyo waaweyn, hadalka Putin ayaana waxa ku jirtay digniin ah in quwadaha caalamku aysan faraha lasoo gelin Hawlgalkan.

You may also like