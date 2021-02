Deni ” Dowladdaan waxa ay aad u isticmaasha dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo Qabiilka ah

Deni ayaa ku eedeyay Farmaajo iyo xukuumadiisa in ay mar walba doonayaan in ay xoq xoqaan Qabyaaladda .

” Waxaa marar badan maqashaan Puntland aa waxeey diiday in Garowe la yimaado wuxuu codsaday Axmed Madoobe in uu halkaan yimaado(Garowe), dowladdaan waxa ay aad u isticmaasha dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo Qabiilka ah oo runtii in ay xoq xoqdo ay aad u jeceshahay taas oo aan dada dan ugu jirin , Qof mas’uul ah oo marxaladaan jooga in uu qabyaalad u gurbaan tumo isagoo og 30-kii sano ee la soo dhaafay wixi dhacay”.