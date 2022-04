Dhaarinta Kadib, Goorma Ayuu Farmaajo Waayi Doonaa Sharciyadda uu Sheegto?!

Dhanka kale, Maxamed Maxamuud Cadde oo ah falanqeeyey siyaasadeed oo isna dhaarinta iyo wax aka dambeeya kala hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in dhaarinta xildhibaannada iyo doorashada guddoonka ay soo dedejineyso in dalka uu ka baxo jaho-wareerka iyada oo guddoomiyaha golaha shacabka ee la doorto uu dalka sii hoggaamin doono inta madaxweyne laga dooranayo.

Guddoomiye ku xigeenka Xisbiga Nabada iyo Cadaaladda Nuur Bocor Jeele oo la hadlay Goobjoog News ayaa waxaa uu sheegay in dhaarinta xildhibaannada federaalka ah ay tahay tallaabo horay loo qaaday, isaga oo intaa araaciyey in xildhibaan uu si rasmi ah jagadaasi ugu shaqeyn karo, xildhibaanna u noqon karo marka uu dhaarto.