Dhaqdhaqaaqo Ciidan oo Maanta Laga Dareemayo Magaalada Garoowe

Dhaqdhaqaayada ciidan ayaa waxaa ay kusoo aadayaan xilli dhowaan la furay Kalfadhiga 52aad ee golaha Wakiillada waxaana la filayaa in xildhibaannada ay bilaabaan dood ku aadan wax ka bedelka Dastuurka uu hore u sheegay madaxweyne Deni in la furayo.

