Dhaqdhaqaaqyada Wajiga Labaad ee Dagaalka Al-shabaab oo Laga Dareemayo Hiiraan

Dowladaha safaka hore iyo dowladda federalka ayaa dhowaan go’aan ku gaaray in Al-shabaab si wadajir ah loola dagaalamo, waxaana ay ballan qaadeen in ay gudaha dalka u soo dirayaan ciidamo ka madaxbannaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATIMIS, oo kala socda dowladaha Itoobiya Kenya iyo Jabutti oo la daris ah.

Goddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo dhowaan gaaray magaalada Baladweyne ayaa sheegay in ay u diyaar garoobayaan sidii Al-shabaab looga saari lahaa deegaanno dhaca galbeedka gobolka Hiiraan, isaga oo xusay in ay qaadi doonaan Wajiga labaad ee dagaalka dib u xoreynta dalka oo dowladduay ku dhawaaqday.