Dib U Milicsi: Qaali Maxamuud:- Amarka Lagu Afduubtay Ikraan Waxa Bixiyay Farmaajo.

Qaali Maxamuud Guhaad oo ah Hooyada sarkaalad ikraan Tahliil ayaa si kulul uga jawaabtay Guddiga uu Farmaajo usaaray kiiska gabadheeda, waxa ayna sheegtay in is hortaagidda Cadaaladda ee farmaajo ay cadeyn utahay inuu isagu bixiyay amarka lagu afduubay Ikraan.

