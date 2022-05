Dib U Milicsi: Xorriyadda Saxaafadda oo Dhulka Gashay inta uu Joogay Farmaajo

Wasiirka waxaa uu difaacay kaalinta warfaafinta isaga oo intaasi raaciyey “ Saxaafadda waxaa la yiraahdaa waa tiirka 4-aad ee dowlad dimoqoraadiga ah, oo ay ku dhisan tahay sida la ogyahay marka laga hadlo sharci dejinta, garsoorka iyo golaha fulinta ayaa ah tiirka dowladda laakiin kan afaraad aan looga maarmin dowladnimo waa saxaafad maaxbannaan oo waajibkeeda masuuliyedeed si hufan u gudata, waajibkaas waxaa uu yahay in waxa ka dhex socda sedexdaas hey’adood oo kale oo xog ah in ay dadka u soo gudbiso .

Axaddii oo aheyd maalinta xorriyadda saxaafadda dunida, sida ay daabacday hey’adda u doodda saxafiyiinta ee Federation of Somali Journalists(FESOJ) , inta u dhaxeysay May 2019 ilaa May 2020, 4 saxafi ayaa lagu dilay Soomaaliya, 64 ayaa la xiray, 47 kale ayaa si xun loola dhaqmay, 7 ayaa dhaawac ah halka 5 warbaahin la xiray.