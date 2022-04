Digniinta NISA oo Lagu Tilmaamay Qalqalgelin Amni, Khatargelin Doorasho iyo Weeraro Soo Socda

“Qolyaha Xalane degen aya helay XOG & qorshe qaar ka mid ah Xildhibaanada cusub in lagu tashkiiliyay in ay isku qarxiyaan qaar ka mid ah safiirada ama madax kale. Qorshaha aya ah mid laga abaabulay Villa Somalia fulinteedana loo xil saaray shaqsiyaad ka mid ah NISA & Golaha Wasiirada,” ayuu ku yiri qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook-ga Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Daahir Cusmaan.

Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Daahir Cusmaan ayaa sheegay in xubna ka tirsan xildhibaanada cusub la qorsheyay in ay isku qarxiyaan safiirada dalalka saaxiibada ah ee xammar ku sugan.

Fiqi oo qoraalka sii wada ayaa waxaa uu yiri “Waa qoraal caddayntiisa wata in ay jiraan weeraro saacadaha & maalmaha soo socda la rabo in la fuliyo, Argagixisadana dhabarka loo saaro! Waana mid looga gol leeyahay qalqalgelinta doorashada iyo cabsi- gelinta xildhibaanada cusub iyo musharixiinta madaxweynaha.! Ma jiro ciidamo amni oo la isku hallayn karo, sidaas awgeed RW Rooble iyo mas’uuliyiinta kale ee weeraradaan lagu beegsan karo waa in ay adkeeyaan amnigooda, soona badsadaan ciidamada ay heystaan! Nin walowba naftaada, nin walowba amnigaada!.