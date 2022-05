Dowladda iyo Ahlusunna oo Ku Dagaalamay Dhuusamareeb

Dowladda ayaa dhankeeda guul ka sheegatay dagaalkii maanta Dhuusamareeb ka dhacay, waxaana ay sheegtay in xoogagaga Ahlusunna laga saaray magaalada, sida uu warbaahinta u sheegay salkaal ka tirsan Daraawiishta DGM walow dadka shacabka ah ay sheegay in wali rasaas laga maqlayo xaafadaha ku hareeraysan Xero-gaadiidka.

Shacabka ayaa bilaabay in ay isaga barakacaan xaafadaha qaar ee magalaada gaar ahaan goobiha ku dhow xerada, waxaana jirtay in xaafdaha qaar lagu gaaracay madaafiic, kuwaas oo geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac, waxaana isbitaalka la geeyay dhaawac askar iyo dad shacabka oo wax ku noqday dagaalka dhacay.