Dowladda Mareykanka Malaayiin Dollar Duldhigtay Afhayeen Al-shabaab

Dowladda Mareynka ayaa ku dhawaaqday in lacag ay dul dhigtay madaxiiisa Afhayeenka Al-shabaab Cali Maxamuud Raage, kaas oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan Al-shabaab. Abaalmarintaan lacageed ayaa la sheegay in ay gaarayso 5 Million oo Dollar, oo qeyb ka ah Barnaamijka abaal marinta Cadaaladda ee Waaxda arrimaha Dibadda dowladda Mareykanka.

