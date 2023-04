Dowladda Soomaaliya oo 178 Muwaadin Dalka Dib Ugu Soo Celisay

Waa markii labaad ee dowladda Soomaaliyeed ay dalka ku soo celiso Muwaadiniin ka soo baxsaday dagaalada ka socda dalka Sudan waxaana ay horay u keentay ku dhawaad 30 muwaadiniin laga soo qaaday Koofurta Sudan, waxaana xusid mudan in muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed aysan wali soo gaarin xadka dalka Itoobiya, halka kuwa kale ay ku xayiran yihiin xuduuda Itoobiya, iyaga oo suga in dalka dib loogu soo celiyo markale.

