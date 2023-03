Dowladda Soomaaliya oo Dadaal Xooggan Ugu Jirta Sidii ay Al-shabaab Uga Saari Laheyd Dalka.

Dhawaan ayaa la filayaa in dalka ay soo gaaraan ciidamo ka socda wadamada safka hore oo aan aheyn ATMIS kuwaa oo qeyb ka noqonayaa hawlgalka ka dhanka ah Al-shabaab, kaas horay madaxweynuhu u sheegay in laga bilaabayo deegaannada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.

Madaxweynaha oo ka hadlay masjid ku yaal Kismanyo ayaa yiri “waxaa doorbidnay in aan xalino mushkilidaha ay xal u keeneyso xalintooda kuwa kale, waxaana ka mid ah xoreynta dalka oo ah in Al-shabaab laga saaro dalka.”