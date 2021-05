Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay warar ay baahiyeen wargeysyada dalka Kenya kuwaas oo lagu shegay in ay Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen in si isku mid ah u qeyb sadaan dakhliga ka soo xarooda dhul badeedka welli muranka uu ka taagan yahay .

Warbixin uu daabacay waregyska The Star oo ka soo baxa dalka Kenya ayaa lagu sheegay in Labada dowlad ay heshiis ku gaareen in 50% ay ka kala qaataan daqliga ka soo baxa dhul badeedka Soomaaliya ee ay muranka gelisay Kenya .

Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in wararla ay qorayaan Wargeysyada Kenya ay yihiin kuwa dowladaasi shacabkeeda ku maawelineyso .

“Markii Dowladd Kenya ay u shaqeyn wayday damacii waalnaa ee ahaa annagaa iska leh badda, hadda waxay shacabkeeda u diyaarinaysaa inay ka tirtirto cajaladdaas, kuna maaweeliso dheefta ayaan wax ku leenahay haddii dacwadda nalooga adkaado,” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka .