Dowladda Soomaliya oo Sheegtay in Dhammaan Ciidanka ATMIS ay Baxayaan December 2024

Sidoo kale wax u sheegay la taliyah in ay meel fiican mareeyso arrinta Cunaqabateeynta Hubka ee saaran Soomaaliya u sheegay in meel gaba gabo ah mareyso Novembar sanadkana ay soo dhammaan doonto,islmarakana dowladda soomaaliya ay la soo dagi doonto saanad Milatari.

La taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in kabixitaanka ATMIS dowladda ay u diyaar garowda sidii ay ula wareegi lahayd guud ahaan amniga,waxa uu tilmaamay in dowladda sidoo kale ay gaba gabo marsiineyso howlgalka ka dhanka ah khawaarijta dhawaan uu billaaban doono wajiga labaad si Argagixisada degaannada fara ku tirska ah ee ay ku dhuumaleysanyaan looga saari lahaa.

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in Bisha December ee sanadka dambe uu dalka ka baxayo askariga ugu dambeeya Ciidanka ATMIS, xilli bishii hore ay bilaabeen in ay baxaan qaar ka tirsan ciidanka ATMIS, kuwaas oo baneeyay dhowr saldhig oo lagu wareejiyay SNA.