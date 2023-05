Dowladda Sucuudiga oo Rajo Ka Muujiyay in Xabad Joojin Rasmi ah Gaaraan Dhinacyada Sudaan

Sacuudiga ayaa sheegtay in labada dhinacba ay garwaaqsadeen baahida loo qabo in la yareeyo dhibaatada lagu hayo shacabka , in la xaqiijiyo gaarsiinta sahayda gargaarka ee dadweynaha iyo soo celinta adeegyada muhiimka ah.

Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay rajaynaya in wada-hadallada ka furmay magaalada Jeddah ee u dhexeeya dhinacyada ku dagaallamaya Suudaan ay keenaan xabbad joojin waxtar leh.