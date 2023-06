Dowladda Turkiga oo Garwadeen Ka Noqonaysa Wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya

Somaliland ayaa dhowaan soo dhoweysay Ergayga madaxweyne Xasan Shiikh u magacaabay wadahadallada la filaayo in markale dhinacyadu dib u anbo qaadaan, waxaana marar badan dowladda federalka ay ku celisay in marnaba aysan raai ka noqoneyn in dalka la kala jaro, taas oo dhaawaceysa Midnimada umadda Soomaaliyeed.

Ergayga ayaa dowladda Turkiga uga mahadceliyay doorkii muhiimka ahaa ee ay wadahadallada labada dhinac ka soo qaateen, waxaana dhankiisa uu ballann qaaday in dowladda Turkiga ay ka go’an tahay in door muhiim ah ka ciyaarto wadahadallada u dhaxeeya labada dhinac, kaas oo markale lagu rajo weynin dib la isugu yimaado.