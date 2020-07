Dr Axmed Siyaad Sabriye ” Farmaajo Diyaar uma Ahan in Doorasho Dalka Ka Dhacdo “

Dr. Axmed Siyaad Sabriye oo xubin ka ah dhaqdhaqaaqa Maanifeysto labo , oo wareysi gaar ah siiyey Goobjoog ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira doorashooyinka dalka ayaa sheegay in xaaladda dalka hadda uu ku sugan yahay meel adag oo laga cabsi qabo in ay doorasho dhiciweyso.

Dr. Axmed Siyaad ayaa xusay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan diyaar u aheyn in dalka ay ka dhacdo doorasho, waxaana uu intaas ku daray in mar kale la joogo waqtigii Soomaali loo baaqi lahaa oo loo baahan yahay taladooda, in la isku tago dalkana la badbaadiyo sida uu hadalka udhigay Dr. Axmed Siyaad Sabriye.

Halkaan Ka Daawo: Wareysiga Dr. Axmed Siyaad Sabriye

Goobjoog News