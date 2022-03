Duullaanka Ruushka ee Ukrain oo galay Maalintiisii 15aad

qoondada ayaa sidoo kale waxaa ku jira in ka badan $6.5 bilyan oo loogu talagalay waaxda gashaandhiga ee Pentagon, taas oo si gaar ah loogu isticmaali doono in ciidamo dheeri ah la geeyo gobolka, sidoo kale waxaa jira dhaqaale loo qoondeeyay in lagu maalgeliyo tallaaboyin kadhan ah Moscow oo ugu horayso cunaqabataynta uu Maraykanku ku soo rogay xubnaha sarsare ee Ruushka.

Dhankiisa, afhayeenka wasaaradda difaaca ee Ruushka Igor Konashenkov ayaa ku dhawaaqay in 90% garoommada ciidamada Ukraine laga saaray shaqada, isagoo raaciyay in ciidamada Ruushku burburiyeen 146 diyaaradood oo ay lahaayeen ciidamada cirka Ukraine tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada militari.

waxaana Washington ay carrabka ku adkeysay baahida loo qabo in la abaabulo dadaallada lagu xaqiijinayo madax-bannaanida Ukraine, waxaana madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay wadahadal isagoo meesha kasaaray tallaab kasta oo muujinasya idhiibid.