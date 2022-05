Eedeysane Dil Geysay oo Xukun Lagu Riday

Xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ka hor cadeysay in marxuumka la dilay dilkiisa loo isticmaalay qoriga AK47, waxaana Cali uu xabad kaga dhuftay Killida bidix, taas oo sababtay inuu geeriyoodo Marxuumka, waxaana xeer ilaalintu sheegtay in dilka uu si bareerka ugu geystay marxuumka oo ay wada deganaayeen deegaanka Nugaal Gibin oo Goldogob hoostaga.

You may also like