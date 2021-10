Madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa sabtidii ku dhawaaqay arrin ka yaabisay dunida, isaga amray in uu ceyriyo 10 safiir oo ay ku jiraan 7 safiir oo dalalkooda ay ku wada jiraan NATO, safiiradan qaladka keliya ay galeen waa iney dalbadeen sii deynta Cusman Kavala, oo 4 sano iska xiran.

Dalalka Canada, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, Finland, New Zealand iyo Mareykanka ayaa dalbaday in la fasaxo Kavala oo madax ka ah hey’ado u dooda xuquuqda aadanaha.

Kavala ayey kooxda Erdogan sheegayaan inuu qeyb ka ahaa iskudey afgambi oo ka dhacay dalkaas 2016-kii.

Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo Erdogan sheegayo inuu kulan gaar ah la yeelan doono madaxweynaha Mareykanka Biden oo ay ka wada qeyb galayaan shirka G20 oo dhacaya dhammaadka bishan.

