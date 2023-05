Ergayga Arrimaha Somaliland oo Ka Warbixiyay Wixii u Qabsoomay Tan iyo Markii La Magacaabay

Ergayga Gaarka ah ee Arrimaha Somaliland ayaa sidoo kale baaq nabadeed u diray dhinacyada ku dagaalamaya Magaalada Laascaanood, waxaana uu sheegay in Colaadu tahay mid dadka sii kala fogeysa, geesatana dhibaatooyin iyo mahadho aan soo kabasho la heyn, sidaas awgeedna ay muhiim tahay in waxkasta loomaro dhabaha nabadda.

Dhanka kale Mudane Abdikarim Hussein Guled ayaa tilmaamay in Dowladda DFS ay ahmiyad gaar ah siineyso qadiyadda midnimada Umadda Soomaaliyeed, taas oo uu carrabka ku dhuftay in ay ku suuragali karto in si wadajir ah loo wajaho, lagana fogaado waxkasta oo wax udhimi kara.