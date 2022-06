Ergayga Gurmadka Abaaraha iyo Wasiirrada Gargaarka Dowlad Goboleedyada oo Kulmay

Ergayga ayaa wasiirradda siiyay warbixin ku aadan xaaladaha abaaraha ka jira dowlad goboleedyada dalka, waxaana siweyn looga dooday caqabadaha ku gudban in gargaarku gaaro dadka abaaraysan, maadaama dad badan ay u baahan yihiin in deg deg ay helaan gurmad Banii’aadannimo.

