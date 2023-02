Faahfaahin: Dagaalka Laascaanood iyo Dhinacyada oo Siyaabo Kale Duwan Uga Hadlay

“Wararkan been abuurka ah ee lagu faafinayo baraha bulshada ayaa ah kuwo la doonayo in lagu waxyeeleeyo sumcadda Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Sida muuqaaladii hore lagu arkay, xarumaha waxaa si bareer ah u waxyeeleeya kooxo wajiyo badan leh oo gacan saar la leh kooxaha nabad diidka ah iyo argagixisada,” ayaa lagu yiri qoraalkaas ka soo baxay wasaaradda Difaaca ee Somaliland.

Somaliland wasaaraddeeda difaaca ayaa bayaan ay soo saartay lagu sheegtay in ciidankeeda uusan marnaba beegsanin xarumaha bulshada sida isbitaallada iyo dugsiyada xilli mar sii horreysay ay jireen warar tibaaxaya in dhowr madfac ay maanta ku dhaceen cisbitaalka guud ee magaalada Laasacaanood, kuwaas oo geystay khasaare soo gaaray dad shacab ah.

Afhayeenka Gudiga 33-da SSC ayaa faah faahin ka bixiyay khasaaraha dagaaladii dhacay shalay iyo maanta, waxaana uu sheegay in Ciidanka Somaliland ay qafaasheen Shaqaale ka shaqeynayay Korontada magaalada, sida uu hadalka u dhinay walow wararka qaar ay sheegayaan in la siiyaadayay, kadib markii la ogaaday ina y yihiin Shaqaale aan ku jirin dagaalka.