Faahfaahin Dheeraad ah oo Laga Helayo Aabe Ilmihiisa Ku Dilay Gaalkacyo

Aabaha ayaa la sheegay in Ilmaha uu kasoo kaxeeyay xaafad ay joogeen oo ay daganeyn Ayeeyadood waxaana uu u sheegay inuu Ilmaha u kaxaynayo dalxiis, kadib sidaas uu ku gowracay, waxaana la ogeyn sababta ka dambaysay inuu dilo ilmihiisa, marka laga soo tago in la sheegay inuu cabay Maandooriye.

Dadka xaafadda ee la dariska ah ayaa sheegay in ay aad uga naxeen falka uu geystay Aabe Axmed Cali ee uu ku gowracay labada wiil uu isagau dhalay, waxaana ay intaas ku dareen in ilmaha hooyadii dhashay oo lagu magacaabo Ubax Cali, Aabaha iyo Hooyada ayaa kala tagay muddo hore.