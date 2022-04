Fadeexadda Xuska Sannad Guurada 62 ee Asaaska Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliya (CXDS) 12 April 2022

Waxaa wax laga calool xumaada ah in Farmajo uusan garan dhaawaca gaaraya garaadkiisa iyo dowladnimada Soomaaliya marka uu xafladda dabaaldegga Sannad guurada CXDS ku martiqaaday RW hore Cali Maxamed Ghedi si uu uga hadlo ayadoo dalka uu ka talinayo Golaha Wasiirrada uu madax u yahay RW Roble. Waxaase ka daran in RW hore Cali Maxamed Ghedi uusan ka cudurdaaran ka hadalka xafladda, kana jeediyay khudbad ka baxsan munaasabadda iyo dhaqanka wanaagsan ee dowladnimada.

You may also like