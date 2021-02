Fadhiga Golaha Shacabka Oo Laga Diiday In Uu Ka Soo Qeeyb Galo Ra’iisul Wasaare Rooble

Wararka naga soo gaarayo xarunta Golaha Shacabka ayaa sheegaya in la diiday in uu horyimaado xildhibaanada ra’iisul wasaare Rooble, oo maanta lagu waday in uu khudbad ka hor jeediyo .

Qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa markii uu fadhiga furmay waxa ay dalbadeen in ajendaha kulanka laga saaro dhageeysiga khudbadda wax qabadka 100 maalmood ee xukuumadda Rooble , iyagoo xildhibaanada Sheegay in anan loo qeeybin warqadaha wax qabadka Ra’iisul wasaaraha .

Guddoonka golaha shacabka ayaa markii danbe aqbalay Soo jeedinta xildhibaana, iyadoo Xarunta laga saaray Ilaalada ra’iisul wasaaraha oo goobta ku sugnaa.

Rooble ayaa soo bandhigi rabay wax qabadkiisa xukuumadda waqtiga ka dhacay ee 100 maalmood jirsatay .