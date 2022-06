Fahad iyo Mahad oo Dib Loo Dooranayo Kuraastoodii Golaha Shacabka

“Dastuurkeenna waxa uu qabaa haddii Xildhibaannka uu qabto ama loo dhaariyo xil aan Wasiir ahayn in uu booskiisa banaanaayo, soo buuxinta kuraasta bannaan waa arrin Dastuuri ah, kursiga kale waa mid aan loo dhaarin oo uu duray Guddiga Doorashooyinka, waxaana la marinayaa xeerka uu ansixiyay Baarlamaankii 10aad oo ah in lagu wareejiyo Guddiga madaxabannaan ee Doorashooyinka ee loo diyaariyay doorasho qof & cod ah, Doorasho sharcigeed dhammeystiran yahay ayaan u qaban doonnaa” ayuu yiri Aadan Madoobe oo la hadlay mid kamid ah warbaahinada gaarka loo leeyahay.

Dastuurka Soomaaliya ayaa dhigaya in xildhibaanku uu waynayo kursigiisa haddii uu aqbalo xil ka yar wasiirnimo, taas oo sababtay in markale dib loogu celiyo deegaanka kursiga uu lahaa, si ay u soo doortaan cidda ku matalaysa baarlamaanka.