Ra’iisul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Rooble ayaa sheegay in xukuumadiisa ay la wareegtay Hirgelinta doorashada, Amniga doorashada iyo Amniga guud ee dalka .

Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mucaaradka oo horay shaki uga muujiyay Awooddaha lagu warejiyay Ra’iisul wasaaraha ayaa xalay soo dhaweyay Hadalki ka soo baxay Rooble , iyadoo qaarkood ay shaki geliyeen in Ra’iisul wasaaraha weli uusan ka madax banaaneyn Villada .

Madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka ah ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa soo dhaweyay hadalkii iyo Go’aankii howlaha dorashada loogu wareejiyay xukuumadda .

Madaxweyne Shariif ayaa qoraal uu soo dhigay Bartiisa Facebook-ga waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay Xukuumadda , Dowlad goboleedyada iyo Saamileyda siyaasadda dalka in ay isla fahmaan doorashada.

“Waxaan soo dhaweynayaa go’aanka golaha shacabka ay maanta gaareen oo dalka dib ugu celiyey heshiiskii doorasho ee 17 September.

Waa tallaabo dhanka wanaagsan loo qaadey, oo mudan in lagu bogaadiyo cid kasta oo qayb ka ahayd.

Waxaan in muddo ah aan u taagnayn sidii heshiiskaas loogu laaban lahaa oo uu yahay xalka kaliya ee doorasho ee aan haysanno. Waxaan markale ku celinaynaa in heshiiskaas iyo fulintiisaba ay tahay in ay iska fahmaan Xukuumadda xilgaarsiinta, madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Saamileyda Siyaasadda ee Dalka.” ayuu yiri Madaxweyne Shariif .