Dowladda Soomaaliya ayaa dhigeeda Faransiiska maanta ka gudoontay talaalka xanuunka Corona Virus dhuucisa Oxford/AstraZeneca ee COVID-19.

Wasaaradda Caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda Faransiiska ay Soomaaliya ugu deeqday 108,000, kuwaas oo ah talaalka Corona.

Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa goordhaw laga soo dejiyay Talaalka halkaas oo ay dowladda Soomaaliya kala wareegtay Faransiiska Talaalka Oxford/AstraZeneca ee COVID-19.

War ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka ayaa lagu yiri “Maanta oo ah 08 Aug 2021, waxaa dalka soo gaaray 108,000 talaalka Oxford/AstraZeneca ee COVID-19. Tallaalkan waxaa Soomaliya ugu deeqday Dowladda Faransiiska iyada oo soo marisay xarunta COVAX (CEPI, Gavi, UNICEF, WHO), ujeedaduna tahay in dalka, Wasaaraddda Caafimaadka waxa ay uga mahadcelinaysaa Dowladda Faransiiska deeqdan, waxaana loogu baaqayaa dhammaan Shacabka Soomaaliyeed in ay qaataan Tallaalka.”