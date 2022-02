Farmaajo iyo Maamulkiisa oo Dayacay Marxuum Cabdikariim Qaareey Jiir!

Ilo ku dhow qoyska abwaan Cabdikariim Faarax ayaa sheegay in abwaanka markii miyir ugu dambeysay uu wacayey Villa Somalia, laakin uu wacyi beelay markii uu rajo la’aan kala kulmay filashadiisa aheyd in dibadda loo qaado.

Bashiir Maxamuud, oo tirsan Goobjoog News, abwaanka iyo qosykiisana isku dhowaayeen oo ka waramay markii ugu dambeysay ee uu fanaanka ku booqday hoygiisa January 11, 2022-kii ayaa waxaa uu weriyey in Jiir uu rajo badan ka qabay in dalka dibaddiisa lagu soo dhabiibo, isaga oo si shakhsi ah ugu duceynayey madaxweynaha muddo xilkeedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo uu abwaan Cabdikariim xiligaasi lahaa “ Duco qabe madaxweyne Farmaajo ayaa dibadda ii qaadaya”!