Farmaajo oo Guuldarradiisa iyo Dib u Celintiisa Dalka u Saariyey Dad aan Ku Shaqo Laheyn

Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabad casho sharaf ah oo loo sameeyey madaxdii ka qeyb gashay kulankii wadatashiga arrimaha doorashada ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa marmarsiyo u raadiyey fashilkiisa siyaasadeed iyo inuu qaatay doorashadii 2016-kii, dalkana uu 4 sano dib u celiyey, isaga oo iska dhigay odey u tanaasula danta guud, iskana dhiiba wixii lagula dhego.

Khudbaddan, Farmaajo kama hadlin guul-darrada rasmiga ah ee keentay in dalka uu dib ugu laabto 2016-kii, mas’uul cidda ka ah, ma qiran in aanu diyaar garow sax ah la iman isaga oo isla khudbadda kula taliyey cidda iman doonta 2021-ka iney horay roadmap ka dejiyaan.

Farmaajo kama hadlin raadka xun ee ka dhashay dagaalladii uu ku qaaday federaalka ah iyo maamullada dhisan iney sabab u aheyd in wax la qaban waayo, waxaa uu qariyey in sharciyada ay dib u dhaceen ansixintooda markii uu riday Jawaari, iskuna dira labada aqal.

Haddaba, Halkan Ka Akhriso, Qodobbada uu Farmaajo Ka Hadlay:

“ Samareeb3 meel fog ayey iga soo kaxeeyeen , waxaa ay i keeneen meel dhexe, waxaan is iraahdaa ma wax ay ku heshiiyeenbaa oo la yidhi raga kale maqnaada, ninkan odayga ah oo madaxweynaha ah afar sano waxaa uu ku qar waayey oo umadda u sheegaayey qof iyo cod, hal mar ma oran karno ha lagu noqdo mid dadbane, annaga ayaa soo dhoweynaynee, adinku nasuga arrintaas waxaa ay u baahan tahay baaris”.

Farmaajo oo sii hadlaya: Maxaa yeelay markii aan halkaas isugu tagnay waxaan iri, walaalayaalow qol gala adinku xal ii keena, xal umadda Soomaaliyeed u qalmi kara oo wanaagsan oo macquul ah ii keena, waxaa ay iga maqnaayeen 7 saacadood waa ay igu soo noqdeen waxaa ay ii keeneen heshiiskii kasoo baxay Samareeb3, runtii waan ka naxay, waana ku farxay, waxaan ogahay labada kale oo maqan in ay meel fog ka hadlayaan, waxaan iri bal intaan orod ku qaado bal”.

Imaanshiyaha halkaan ay yimaadeen sidii oo kale ayaan sameeyey waxaan iri qol taga 5-tiina fariista ii keena wax umadda Soomaaliyeed ay ku qanacdo oo sharci iyo dastuur ku dhisan, aniga raggii aan moodaayey in ay ila socdeen iyaga ayaaba ugu horeeyeyba, taas ayaa waxaa ay igu abuurtay shaki u baahan in la baaro, waxay ii keeneen wixii aan soo saarnay ileen iyagu waa iga xishoonayeen3-dii hore 2-daas nin ayey rabeen in ay u hadlaan calaa kuli iyo xaal howshaas waxaa ay ku dhammaatay wixii soo axay” ayuu yiri Farmaajo.

Farmaajo Waxaa uu Ka Cabsaday Hummaagga ” Kampala Accord”

Farmaajo oo khudbadiisa sii wata ayaa sheegay sababo kale oo ku qasbay in uu u laabto 2016-kii isaga oo yiri “Markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago, waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxaa ay kala yihiin in dalkA u uu kala tago oo wada jirkeenii uu lumo aniga oo ku adkaysanaayo qof iyo codkii, maxaa yeelay sharci ayaan ku taagnaa iyo dastuur, ayaguna ay yiraahdaan ka qeyb gali meyno doorashada, oo waan qaadacnay, macnaheedu waxaa ay tahay Somaliland awal ayey gaar u taagneyd markaanna in aan waayo labadooda kaliya maahee 5-toodaba waa isla socdeen aan idiin sheego runteee, waxaa ii soo baxday shaqada la ii idmaday oo la ii doortay in ay tahay marka hore dalka inaan isku haayo in aan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada umadda Soomaaliyeed markaas ayaa dowladnimoiyo doorasho laga hadli karaa, laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin ka qeyb gali mayno maxaan ka shaqeynay kala qeybin ayaan ka shaqaynay”

Tan labaad oo aan u tanaasulay waxaa ay tahay shisheeye inuu nasoo faro geliyo inaan annagu waxeena hanoo fiicnaato, hanoo samaato inaan annagu gaarno go’aankeeda mas’uuliyadeeda aan qaadno, marna uusan shisheeye uusan na isku kaana soo jiid jiidin taasna inaan ka fogaanno waxaa ay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka maxaa yeelay dalka inaan isku haayo ayaa muhim ah marka ugu horeyso oo uusan kala tagin’ ayuu hadalkiisa ku soo afjaray.

Farmaajo waxaa uu ku guuldareysay inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod, waxaa kale oo ku guuldareystay inuu isku hayo dalka 3-dii sano ee la soo dhaafay, waana taasi midda ay umadda aragto.

