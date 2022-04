Farmaajo Oo Mataalad U Diiday Xildhibaannada Gobalka Gedo

Qoraal uu habeen ka hor soo saaray ayuu ku sheegay Farmaajo in loo baahan yahay in xildhibaannada gobalka Gedo aysan ka qayb galin doorashada guddoonka golaha shacabka.

Maxamed oo horay dhowr jeer loogu eedeyay in gobalka Gedo awgiis uu doorashada u carqaladeeyay ayaa xalay markale u diiday in xildhibaannada gobalka uu ka soo jeedo ay qayb ka noqdaan tartanka doorashada guddomiyaha golaha shacabka.