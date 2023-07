Gaadiidleyda Ku Safarta Hirshabeelle oo Ka Cabaneysa Canshuuro Xad Dhaaf ah

Marka laga tago canshuuraha $800 ee lagu qaado Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, waxaa sidoo kale jira dhowr isbaaro oo taalla qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha dhexe, taas oo ay sheegeen in ay kaga baxdo laxag ku dhow $500,taasna ay keentay in gaadiidka ay ku xanibnaadaan, kadib markii ay bixin waayeen.

Gaadiidleydaan oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in dhowr meelood oo gudaha Hirshabeelle ah looga qaado canshuuro badan oo aysan awood u laheyn, iyaga oo carabka ku dhuftay in gobollaha Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan looga qaado lacag ka badan $1000, taas oo aysan xamili karin in ay bixiyaan.