Gabar 15 jir soomaali ah Oo Dalka Masar Ku Dishay Darawal Isku Dayay Inuu kufsado

agaasimaha dambi baarista ee magaalada Giza Major General Medxat Faaris oo kaashanaya laamaha amaanka, ayaa sameeyay baaritaanno la xiriira dhacdada, waxaana usheeegay in gabadha ay timid saldhigga booliiska ee xaafadda October, iyadoo uu la socdo qareen ka socda hay’adda qaxootiga aduuka ee UNHCR, halkaas ay booliska ugu sheegatay in ay lakulantay isku day afduub ah oo kula kacay nin darawal ah, iyadoo faahfaahin ka bixisay sida ay wax u dhaceen.

