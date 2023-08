Gabdhaha Tartanka Aasiya oo Ka Cabanaya Falal Lagula Kaco Xilliga Isdiyaarinta

Booliiska aya sheegay in ay soo gaareen dhowr kiis oo ka dhacay dalka oo lagula kacay gabdho ku jiray in ay u tartamaan quruxda, waxaana la sheegay in arrintaan ay ku kacaan ku qabanqaabiya tartanka sida laga soo xigtay Qareen u dooday.

You may also like