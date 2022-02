Galgaduud: 10 Qof oo Ku Dhimatay Dagaal Ka Dhacay Balanballe

Dhanka kale waxaa u sheegay in deegaanka ay aka bilaabatay kala dhaca xoolaha iyadoo ay jirto abaarta baahsan ee ku dhufatay gobolka uu la qabo dalka intiisa kale” Intii todobaadkaan ah waxaa jiray xoolo la kala dhacay oo wali sidii u kala maqan, waxaas oo dhan ayaa jira, dagaalkaana waa mid in badan soo lab laabtay, ilaa haddana lama arag dad nabaddoonno ah iyo dowlad, siyaasiyaal ama waxgaradkooda ah oo kusoo baxay dadka” ayuu hadalkiisa kusoo koobay Caamir Shire oo kamid ah doqowda dhaqanka Balanbale oo Goobjoog News la haday.

Caamir sidoo kale waxaa uu sheegay in xiligaan deegaanaka ay ka jirto abaar baahsan oo dadka iyo duunyada saamaysan, isaga oo intaas ku daray in colaad ay ugu darsantay”, Hadda waxaa uu galay waqti adag oo jiilaal ah oo xoolihii xaalufeen oo jilibka Cowska lagu raadinayo oo dadkiina ay aad isku riix riixayaan oo xaalad ay sii kacday” ayuu kusii daray hadalkiisa.