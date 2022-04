Galmudug: khilaaf kasta Waa in lagu xaliyo wadajirka Madasha Wadatashiga Qaranka

Maamulka Qoor-Qoor ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in wax walba si wadajir ah ay u xaliyaan madaxda madasha wadatashiga qaranka.

Galmudug ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka xuntahay in la xagal ka daaciyo doorashooyinka oo heer gabagabo ah maraya.