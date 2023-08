Galmudug oo Ku Dhawaaqday in Hormuud ay Ka Tahay Dagaalka Al-shabaab

Maxaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa sidoo kale xusay in hadafkooda koobaad, labaad iyo Saddexaadba uu yahay amniga, nabad gelyao la’aanna uusan jirin wax horumar ah, isagoo dul istaagay in dagaalka Al-shabaab ay hormuud u yihiin dhul baaxad leh oo ay ka mid tahay Caasimaddana ay ka xoreeyeen Al-shabaab iyagoo kaashanaya dadka deegaanka.

Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in Dowladda Federalka Soomaaliya iyo Galmudug ay isla garteen in la sameeyo howlgal ka baaxad weyn kii hore, hadafkooduna uu yahay in Al-shabaab Gamudug looga saaro, gaar ahaan degmooyinka Gal-hareeri, Ceel- buur, Bacaad weyn, Shabeelloow, Caad iyo Camaara.