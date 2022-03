Galmudug oo Weli Laga Maamuuso Siyaad Barre iyo Afgambigiisa

Keliya ma aha Galmudug, ee weli caasimadda Muqdisho lama badalin goobihii uu Siyaad isugu isku magacaabay ama uu ugu magac daray xaasaskiisa, xeryo caruutiisa ama toward kusheeggiisa, taasi oo la joogo xilligii loo istaagi lahaa in isbadal lagu sameeyo.

Shirkii nabadeynta ee Carte, Djibouti ee 2,000 ayaa ka mas’uul ahaa in jabhadihii xaqudirirka ahaa sida USC, SNM, SSDF iyo SPM la fogeeyey, laguna badalo saraakiishii garbaha u aheyd Siyaad Barre sida Cabdiqaasim Salaad iyo Cali Khaliif, tiiyoo dhashay in 22 sano kadib xiiligaas uu maanta Villa Somalia joogo Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ka tirsan caruurtii kacaanka, taa badalkeeda waxaa jabhadii loo arkaa mooriyaan iyo magac kale oo xun.