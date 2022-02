Garoowe: Qoyska Marxuumad Maryan Axmed Caato Oo Cabasho ka ah Puntland

Naabaddoo Abshir Cali Halow oo ka tirsan qoyska marxuumad Maryan Axmed Caato oo geeriyootay Garowe ayaa waxaa uu sheegay in aysan wali jirin cid kala hadashay, waxaana uu xusay inaan loo ogolaan in ay tagaan madaxtooyada maamulka.

