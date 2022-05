Golaha Ammaanka Oo Si Kulul Uga Hadlay Weerar Lagu Dilay Askar Ka Tirsan ATMIS

Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo dembiilayaasha, abaabulayaasha, maalgeliyayaasha iyo maalgeliyayaasha falalka argagixisanimada ah ee canaanta ah, waxa ay ugu yeereen.

Weerarka oo lagu dilay in ka badan 40 ka tirsan askarta ATMIS ayaa dhacay 3-dii bishaan May, kuwaas oo u badna ciidama ka soo jeeda dalka Burundi.