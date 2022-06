Golaha Wasiirrada Jubbalanad oo Ansixiyay Degmooyin Cusub

Golaha ayaa cod gacan taag ah ku ansixiyey in magaalooyinka Dhoobley iyo Buurdhuubo ay si buuxda u noqdaan degmooyin ka tirsan Jubaland, waxaana madaxweyne ku-xigeenka Koowaad uu sheegay in sidoo kale ay golaha wasiirradu sidoo kale u shiri doonaan Buur-dhuubo.

Ugu horeyntii Madaxweyne kuxigeenka koowaadee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa golaha wasiirada uga warbixiyey xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo gunaanadkii doorashooyinka qabsoomay, golaha ayuu u sheegay in loo baahan yahay in la dar dargaliyo howlaha hortebinta u leh Dowladda oo ay ugu horeeyaan bixinta adeegyada bulshada, taakuleynta dadka ay abuuruhu saameeyeen iyo qodobo kale.